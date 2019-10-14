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امطار رعدية غزيرة تترافق مع حبات البرَد.. في هذا اليوم

14
OCTOBER
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه اشتد نشاط منخفض البحر الأحمر نحو الشرق الأوسط وتمدّدت موجاته الحارة من السودان ومصر وليبيا نحو المنطقة وحوّلت الطقس الى حار في الأردن وسوريا، وتأثر لبنان وفلسطين بالرياح الجنوبية الشرقية التي هبت مساء امس الأحد ووصلت الى 55 و 65 كلم في الساعة، جذبت معها سحباً مدارية متمركزة فوق البحر الأحمر وغرب المملكة السعودية فغطت جنوب لبنان، ما ادى الى تساقط امطار رعدية طيلة الليل.
 
يستمر تدفّق الرياح المدارية الحارة مصحوبة بالغبار الأبيض وستتوزع الأمطار بين الجبال الغربية والبقاع والسلسلة الشرقية وسوريا والأردن فتتساقط امطار موحلة تترافق مع حبات البرَد بخاصة يوم الأربعاء حين تصبح السحب المدارية اكثر كثافة فوق لبنان وتنقلب الرياح الى غربية رطبة الأمر الذي يساهم بتشكل البرَد في الداخل مع الأمطار الغزيرة والصواعق التي ستشمل مناطق لبنانية عديدة.
 
طقس يوم الاثنين، حار ومغبرّ تتساقط امطار موحلة متفرقة بخاصة بعد الظهر ومساء (غير شاملة)، ويستمر الوضع حتى مساء الجمعة مع تراجع طفيف بدرجات الحرارة.
 
الحرارة على الساحل: 32 نهاراً و 25 ليلاً
 
في طرابلس: 34/23
 
على الجبال 1200 متر: 29 درجة تنخفض ليلاً الى 17 درجة
 
في البقاع: 34 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 18 درجة.
 
الرطوبة: على الساحل 40% خلال النهار بسبب الغبار ترتفع مساء الى 65% وفي الداخل: 30% ترتفع بعد الظهر الى 55%
 
الرياح: جنوبية شرقية دافئة سرعتها 10 كم في الساعة تنشط مساء الاثنين لتلامس 60 كلم في الساعة، تتحول الى شمالية غربية مساء الثلاثاء
 
الضغط الجوي مرتفع: 1016hpa
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