التيار احيار ذكرى 13 تشرين في اليونان

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أقام التيار الوطني الحر في اليونان قداس الهي لراحة نفس شهداء الجيش اللبناني في كنيسة القديسة أولغا في اثينا بتاريخ ١٣ تشرين الأول ٢٠١٩، وحضر القداس كل من سعادة سفيرة لبنان لدى اليونان دونا بركات الترك والمستشارة لدى السفارة رانيا عبدالله والملحق العسكري لدى السفارة العميد الركن بشارة الخوري ، وجمع من مناصري التيار والأحزاب اللبنانية وحشد من المؤمنين اللبنانيين والعرب الذين ملأوا الكنيسة وبعضهم بقي في باحتها الخارجية وقد فاق عددهم التسعين شخصاً. وشدد راعي الكنيسة قدس الأب بندلايمون في عظته على قدسية الشهادة في سبيل الدفاع عن القضايا الوطنية و الإنسانية المحقة.

#قطاع_الانتشار_١٣تشرين