التيار في بريطانيا احتفل بذكرى 13 تشرين

A + A -

أقام التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة لندن قداساً احتفالياً بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين غير كنيسة سيدة لبنان بحضور السفير اللبناني رامي مرتضى والمستشار مروان فرنسيس والقنصل رشا الحداد والقنصل علاء خضر ومنسق عام الانتشار في التيار الدكتور مارك زبال ومنسق التيار في المملكة المتحدة السيد أمين الخوري وممثلين عن الأحزاب اللبنانية كافةً مع ابناء الجالية. ترأس القداس الأب فادي كميد يعاونه الأب أنطوان الأشقر وتمحورت عظته عن معاني الشهادة التي استشهدوا في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال وكان لقاء في باحة الكنيسة مع الجالية تخللها إلقاء النشيد الوطني اللبناني مع رفع أعلام والجيش اللبناني وبعدها غداء للتيار في مطعم بالميرا.

#قطاع_الانتشار_١٣تشرين