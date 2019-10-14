بالصور - التيار الوطني الحر في فرنسا يحتفل بذكرى ١٣ تشرين

A + A -

كما في كل عام، وكسائر مكاتب التيار الوطني الحر في لبنان و العالم، احتفل التجمّع من اجل لبنان (التيار الوطني الحر في فرنسا) بذكرى ١٣ تشرين، هذا التاريخ الذي تعمد بدم الشهداء فصار حاضراً في كل يوم وأسس لبناء مستقبل الوطن.

في باريس، نظّم التجمّع قداسه السنوي بحضور سفير لبنان في فرنسا الاستاذ رامي عدوان، سفير فرنسا السابق لدى لبنان السيد ريني الا، الملحق العسكري في السفارة اللبنانية الجنرال الياس ساسين، مسؤول العلاقات الدبلوماسية في التيار الوطني الحر الأستاذ ميشال دو شادارفيان، ممثلو الأحزاب و الجمعيات اللبنانية في فرنسا، عدد من المنتخبين الفرنسيين من أصل لبناني و صحافيين و حشد غفير من أبناء الجالية اللبنانية في باريس.

مثل التيار الوطني الحر ممثل اوروبا في المجلس الوطني السيد فادي الشيخ، منسق منطقة اوروبا الدكتور سيلا فلفلي مساعد المنسق العام للانتشار لشؤون اوروبا السيد رالف معكرون ومنسق التيار في فرنسا الدكتور انطوان شديد.

ترأس القداس سيادة المطران أنطوان العنداري بحضور الأب فادي المير و الأب أنطوان جبر و قد ألقى مسؤول الموارد البشرية في التجمع أنطوان دكاش كلمة افتتاحية بإسم قطاع الشباب في باريس تحدث فيها عن معاني هذه المناسبة بالنسبة للشباب الذي لم يعش هذه المرحلة من تاريخ لبنان.

و قد وضع المشاركون في القداس إكليل من الزهور أمام المذبح و أضاؤوا الشموع تكريماً لأرواح الشهداء الطاهرة.

وفي الختام ألقى الدكتور أنطوان شديد (رئيس التجمع من أجل لبنان)، كلمة عن شجاعة و تضحيات الجيش اللبناني واهمية ١٣ تشرين ١٩٩٠ التاريخ الذي أسس للبنان الوطن السيّد الحر و المستقل. كما شكر السفير رينيه الا لحضوره و أثنى على الدور المفصلي الذي لعبه خلال هذه المرحلة من تاريخ لبنان.



