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قسد تتهم تركيا بارتكاب جرائم بحق المدنيين

14
OCTOBER
2019
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 اتهمت قوات سوريا الديمقراطية الجيش التركي والفصائل السورية المتحالفة معه بارتكاب مجازر بحق المدنيين في مدينة رأس العين.

 

وقالت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان اول من أمس: أمام مرأى ومسمع العالم وبحضور العديد من وسائل الإعلام العالمية تستمر تركيا والفصائل المتحالفة معها بارتكاب المجازر بحق المدنيين في شمال وشرق سوريا وتمارس حرب إبادة عرقية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى".

 

وأضاف البيان "في إطار عملها الممنهج لتطهير شمال وشرق سوريا من سكانها استهدف جيش الغزو التركي بشكل مباشر هذا اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2019) قافلة مدنيين من سكان شمال شرق سوريا كانوا قد توجهوا إلى مدينة رأس العين للتعبير عن رفضها للغزو التركي فأوقعت عشرات الضحايا المدنيين قتلى وجرحى".

 

وأكدت "سوريا الديمقراطية" في بيانها أن "القافلة المتجهة إلى مدينة رأس العين كان يرافقها العديد من الصحفيين من وسائل الإعلام وبحماية أفراد من قوى الأمن الداخلي، تم استهدافها بشكل مباشر ووحشي يعبر عن ما تخطط له تركيا حقيقة ويكشف نواياها الحقيقية".

 

واعتبرت أن هذه المجزرة المروعة "بحق أهلنا في شمال وشرق سوريا جريمة نكراء ترتكبها تركيا أمام أنظار العالم ضاربة بعرض الحائط كل القيم والأعراف الدولية والإنسانية".

 

وفي ختام البيان حملت قوات سوريا الديمقراطية "المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له المدنيون من مجازر على يد الجيش التركي"، داعية "كل القوى الدولية لإيقاف هذه المذبحة بحقنا".

روسيا اليوم
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