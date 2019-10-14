عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 تشرين الأول 2019

الأخبار: أميركا تنسحب: سباق سوري ـ تركي على شرق الفرات
باسيل إلى دمشق... قريباً | حزب الله إلى الشارع لمواجهة المصارف؟
العراق: أيام للتآمر والفساد والطفولية الثورية
اللواء: باسيل قبل زيارة سوريا يهدِّد بقلب الطاولة!
الحريري يرفض.. وأزمة الخبز تبدأ فهل تنتهي اليوم؟
النهار: باسيل يُغطّي "التطبيع" مع دمشق بالتهديد: سنقلب الطاولة
الجمهورية: باسيل: الأمر لي
البناء: تونس تنتخب رئيساً مناهضاً للتطبيع... قيس سعيّد: أتمنّى أن أرى علم فلسطين مع علم تونس
الجيش السوريّ يتحرّك شمالاً... قصف أميركي لحماية داعش... قسد تتراجع وارتباك تركيّ
باسيل: سأذهب إلى سورية... حزب الله يبارك... والحريريّ يردّ... ومصير الخبز يُحسَم اليوم
الديار: التيّار الوطني الحرّ يحيي ذكرى 13 تشرين بمهرجان في الحدت
خلاف حكومي حول خطاب باسيل بالدعوة لعودة سوريا للجامعة العربيّة
الحريري : عودة سوريا للجامعة لا تكون إلا بالإجماع العربي والسعوديّـة
the daily star: Bassil plans to visit Syria
l'orient le jour: Bassil franchit un nouveau cap : Je me rendrai à Damas