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عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 تشرين الأول 2019

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 الأخبار: أميركا تنسحب: سباق سوري ـ تركي على شرق الفرات

باسيل إلى دمشق... قريباً | حزب الله إلى الشارع لمواجهة المصارف؟
العراق: أيام للتآمر والفساد والطفولية الثورية

 

 

اللواء: باسيل قبل زيارة سوريا يهدِّد بقلب الطاولة!
الحريري يرفض.. وأزمة الخبز تبدأ فهل تنتهي اليوم؟

 

 

 

النهار: باسيل يُغطّي "التطبيع" مع دمشق بالتهديد: سنقلب الطاولة

 

 

 

 

الجمهورية: باسيل: الأمر لي

 

 


البناء: تونس تنتخب رئيساً مناهضاً للتطبيع... قيس سعيّد: أتمنّى أن أرى علم فلسطين مع علم تونس
الجيش السوريّ يتحرّك شمالاً... قصف أميركي لحماية داعش... قسد تتراجع وارتباك تركيّ
باسيل: سأذهب إلى سورية... حزب الله يبارك... والحريريّ يردّ... ومصير الخبز يُحسَم اليوم

 

 

 

الديار: التيّار الوطني الحرّ يحيي ذكرى 13 تشرين بمهرجان في الحدت
خلاف حكومي حول خطاب باسيل بالدعوة لعودة سوريا للجامعة العربيّة
الحريري : عودة سوريا للجامعة لا تكون إلا بالإجماع العربي والسعوديّـة

 

 


the daily star: Bassil plans to visit Syria

 

 

 

l'orient le jour: Bassil franchit un nouveau cap : Je me rendrai à Damas

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