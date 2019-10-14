عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 تشرين الأول 2019

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الأخبار: أميركا تنسحب: سباق سوري ـ تركي على شرق الفرات

باسيل إلى دمشق... قريباً | حزب الله إلى الشارع لمواجهة المصارف؟

العراق: أيام للتآمر والفساد والطفولية الثورية

اللواء: باسيل قبل زيارة سوريا يهدِّد بقلب الطاولة!

الحريري يرفض.. وأزمة الخبز تبدأ فهل تنتهي اليوم؟

النهار: باسيل يُغطّي "التطبيع" مع دمشق بالتهديد: سنقلب الطاولة

الجمهورية: باسيل: الأمر لي



البناء: تونس تنتخب رئيساً مناهضاً للتطبيع... قيس سعيّد: أتمنّى أن أرى علم فلسطين مع علم تونس

الجيش السوريّ يتحرّك شمالاً... قصف أميركي لحماية داعش... قسد تتراجع وارتباك تركيّ

باسيل: سأذهب إلى سورية... حزب الله يبارك... والحريريّ يردّ... ومصير الخبز يُحسَم اليوم

الديار: التيّار الوطني الحرّ يحيي ذكرى 13 تشرين بمهرجان في الحدت

خلاف حكومي حول خطاب باسيل بالدعوة لعودة سوريا للجامعة العربيّة

الحريري : عودة سوريا للجامعة لا تكون إلا بالإجماع العربي والسعوديّـة



the daily star: Bassil plans to visit Syria

l'orient le jour: Bassil franchit un nouveau cap : Je me rendrai à Damas