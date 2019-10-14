أسرار الصحف ليوم الأثنين 14 تشرين الأول 2019

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اللواء: أسرار



همس

أدت إنتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى خلط أوراق سياسية في بيروت ومناطق أخرى، ستظهر نتائجها تباعاً في الفترة المقبلة!



غمز

توقفت أوساط سياسية عند اللهجة التصعيدية التي سادت خطاب الوزير جبران باسيل أمس في مهرجان ١٣ تشرين، وتساءلت إذا كانت تخدم الإستقرار السياسي اللازم للخروج من دوامة الأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة!



لغز

إنتقد خبير مصرفي مخضرم التعميم الأخير لمصرف لبنان وإعتبره متناقضاً مع مبدأ العدالة والمساواة بين اللبنانيين، لأنه يُميز بين تجار النفط والقمح والأدوية عن غيرهم من القطاعات التجارية الأخرى!

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر في نقابة أصحاب الأفران إنّ الإتجاه لتعليق الإضراب يغلب قرار المضيّ به من موقع تقدير المسؤولية في ضوء اتصالات بالنقابة حملت رسائل الرئيسين ميشال عون ونبيه بري تضمّنت وعداً واضحاً بمعالجة مسؤولة تنهي سوء الفهم الذي نتج عن التفاوض مع وزير الاقتصاد الذي أكد حرصه على التوصّل إلا اتفاق ينتهي بتعليق الإضراب…



كواليس

قالت مصادر تونسية إنّ المرجح سيكون لجوء الرئيس المنتخب قيس سعيد إلى تسمية شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة بغياب أغلبية برلمانية تتولى تشكيل الحكومة، وصعوبة تشكيل هذه الأغلبية سيقود لحكومة وحدة وطنية تضمّ مختلف الكتل المستعدة لتقبّل برنامج الرئيس المنتخب الذي عبّر عنه في حملته الإنتخابية كبرنامج للحكومة الجديدة...