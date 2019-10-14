بعد تدخل الرئيس عون: "لا اضراب للأفران"

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سيتم تعليق اضراب نقابة المخابز والافران اليوم على ان يصدر بيان بهذا الشأن من النقابة، في ضوء التشاور مع وزير الاقتصاد منصور بطيش. يأتي ذلك مع إعلان مصادر مقربة من بعبدا أن اجتماعات عدة حصلت امس، بتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تناولت موضوع إضراب الأفران اليوم.

وقد أجرى عون الاتصالات اللازمة لحل الازمة التي أدت الى إعلان الإضراب، حرصاً منه على عدم المس بلقمة عيش المواطن، فكان هناك تجاوب من نقابة الافران. وأشار وزير المال علي حسن خليل إلى أن اجتماعاً سيُعقد اليوم بين نقابة المخابز والأفران والرئيس سعد الحريري للوصول إلى حل.