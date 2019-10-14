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لفتت مصادر مطلعة إلى أن تنسيق الحكومة اللبنانية مع سورية أكثر من ضروري إن لم يكن لحل أزمة النازحين، إنما للتعاون على الصعيد الاقتصادي لجهة تصريف المنتوجات الزراعية والصناعية، خاصة أن فتح معبر البوكمال يعود بالفائدة على لبنان وعلينا الاستفادة من هذه الخطوة.

الى ذلك اكدت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» ضرورة التزام لبنان بالإجماع العربي بشأن العلاقات مع سورية، لافتة الى أن كلام باسيل في القاهرة لا يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة، وهذا ما أشار اليه بيان مكتب رئيس الحكومة، مشدداً على أن باسيل ينصّب نفسه على ما يبدو وزير خارجية لجزء من اللبنانيين، ومعتبرة أن مواقف كهذه من شأنها أن تترك تداعيات على لبنان، لافتة إلى مواقف باسيل لا تساعد لبنان خاصة أنه يدرك أن حل أزمة النازحين ينتظر الحل السياسي لسورية.