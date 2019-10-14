living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنور الخليل مصححا: وزير الدفاع دافع عن موازنة الجيش

14
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جاءنا من النائب انور الخليل، البيان الآتي: "لقد لاحظنا أن بعض وكالات الأخبار قد نشرت نصا أرسل اليكم خطأ لأسباب تقنية رغم أنني صححت الأخطاء وأرسل إليكم النص الوارد أدناه، والذي على ما يظهر لم يصلكم، والمتعلق بموضوع موازنة جيشنا الوطني لعام 2020، لذلك نرجو اعتماد النص أدناه واعتبار أي نص آخر غير صحيحٍ خصوصا في ما يتعلق بموقف وزير الدفاع الذي كان مدافعا عن موازنة الجيش في المجلسين الوزاري والنيابي. كما ان رسالتي كانت موجهة للحكومة مجتمعة.

جيشنا الوطني البطل يواجه بإجحاف مريب في موازنة 2020.

أوجه هذه الرسالة إلى حكومتنا الكريمة التي هي على أبواب الموافقة على موازنة 2020، لنلفت انتباهها بكامل أعضائها إلى أن التقشف والتخفيض اللذين لحقا بمؤسسة الجيش الوطني يشكلان علامة استفهام كبيرة للمعاملة غير العادلة التي تعاملت بها مؤسسة الجيش.

كنا نتمنى أن تذهبوا إلى مزاريب الهدر الحقيقي الواضحة للعيان وهي كثيرة. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
ملف الكهرباء الذي يشكل 39% من مجموع الدين العام ويبقى منذ 16 عاما دون مجلس إدارة مكتمل ودون هيئة ناظمة، وملف التعديات على الأملاك البحرية والنهرية، وملف الاتصالات وهيئة أوجيرو، وملف الهدر والصفقات والسرقات في الإدارات والمؤسسات العامة التي خمنتها وزارة التنمية الإدارية ب 5 مليارات دولار سنويا، وملف التهريب الجمركي الذي أعلن رئيس المجلس الأعلى للجمارك في إحدى اللجان النيابية أن التهريب الجمركي من المرفأ يبلغ 1.5 مليار سنويا، وملف التهرب الضريبي ....ألخ.

تقديراتنا لمجموع هذه الملفات الشاخصة لعيونكم أيتها الحكومة الكريمة تطاول أرقاما خيالية قد تجتاز 12 مليار دولار أميركي.
كل هذا وكثير غيره لم تمدوا ايديكم إليه بشكل حاسم، بل رصدتم أموال مؤسسة الجيش وخفضتم منها أمورا يندى الجبين لها عندما نراجع مكامن التخفيض.

أياديكم لم تستثن أدوية الجيش وطعام الجيش ومحروقات الجيش ولباس الجيش ألخ. نسيتم أو تناسيتم أن هذه هي المؤسسة التي قدمت 127 شهيدا دفعة واحدة في نهر البارد دفاعا عن لبنان واللبنانيين من إجرام داعش وأخواته، ونسيتم موقف الجيش الذي حرر جبال عرسال من الإرهابيين، وقدم عشرات الشهداء، ونسيتم أنه يحمي كل حدودنا راصدا تحركات العدو الإسرائيلي في الجنوب، ومحافظا على الإستقرار الأمني لباقي الحدود.

هو الساهر 24/ 24 صيفا وشتاء ليحفظ أمننا على جميع الحدود وأنتم أيها السادة قابعون في مكاتبكم المبردة والمريحة والمفروشة بأغلى أنواع الفرش، حيث قررتم أن لا تتجاوبوا مع طلبات التمويل التي طلبها الجيش رغم أحقيتها.

معالي وزير الدفاع أتوجه اليكم لعلمي بوسع إدراككم ودقة تعاطيكم أن تحاول من جديد بكل ما أوتيت من قوة إقناع أن تعود في جلستكم القادمة لإقناع مجلس الوزراء بالموافقة على ما تقدم الجيش بطلبه، علما أنك في جلسات لجنة المال والموازنة كنت مدافعا عن عدم إلحاق تخفيضات بأرقام هذه الموازنة.

إن استثمارنا في مؤسسة الجيش هو استثمار مميز ويجب أن يكون له أعلى درجات التقدير والتفهم، ولذلك نعارض بقوة وشدة هذا التخفيض المريب الذي يأتي في غير محله.
سأقف معالي الوزير في المجلس النيابي معارضا لهذا التخفيض الذي لحق بموازنة مؤسسة الجيش، آملا من معاليكم أن تعيدوا النظر في هذا التخفيض الظالم فتمنح الحكومة ثقتها بالجيش بالموافقة على طلبه".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout