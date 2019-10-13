توضيح من مستشار مفتي الجمهورية العربية السورية!

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة عليها كلام منسوب لسماحة الشيخ الدكتور أحمد حسون مفتي الجمهورية العربية السورية، يتكلم به عن الاخوة اللبنانيين.



خلال قربي وعملي - والأهم صداقتي ومحبتي - أقول أن سماحته لا يستخدم كلمة نابية مع أي شخص كان حتى لو تكلّمَ هذا الشخص عليه، كما أنه أتاني رداً جوابياً منه بأن الصفحة هذه مزورة ولا صحة لهذا الكلام. إن أي مسؤول لبناني هو من صناعة الشعب اللبناني أولاً وأخيراً، ولا يحق لأي كان الإدعاء بغير ذلك. لقد رفضت في العديد من المقابلات التلفزيونية التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، لأن هذا ما تعلمته من أخلاق سماحة الشيخ د. أحمد حسون، الذي ما تكلم عن لبنان وشعبها إلا بلغة الإحترام. جاءت الأزمة السورية لتفرقنا وتشتتنا وتلعب على بعض المختلفات الموجودة بيننا.



مهما تباعدنا - ظاهرياً - فنحن إخوة، دماء الجميع ساهمت في الدفاع عن كلِّنا، وسواعد الجميع كانت تبني المنطقة، كلٌ حسب دولته، وكلنا قمنا بتشكيل مزهرية جميلة.



الكل مدعو إلى طاولة الحوار لكي نطرح ما يعتلج في أفكارنا وما يُحاول البعض اصطياده واتهام البعض الآخر به، وأهم شيء يجب أن يكون بيننا على الطاولة هو "الثقة".



المهندس باسل قس نصر الله مستشار مفتي سورية