حزب الله يشيد بكلمة الوزير باسيل بالأمس !

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أشاد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، في بيان، بـ”الموقف الشجاع، الذي أدلى به وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في اجتماع في جامعة الدول العربية، حول عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، مؤكداً بأنه حان الوقت لعودتها مكرمة مشكورة، لأنها صمدت بقيادتها وجيشها وشعبها، أمام أخطر مؤامرة لتدمير سوريا المقاومة، تمهيدا لتمكين إسرائيل من المنطقة. كما حان الوقت لوقف حمام الدم والإرهاب وموج النزوح، بسبب سياسات أميركا وحلفائها وعدوانهم على سوريا”.

وتوجه إلى باسيل قائل: “إن كلمتكم يا معالي الوزير جبران، جاءت في وقتها، علها توقظ المخدرين بوعود السلطة والحماية الكاذبة، وليعلم حكام العرب، أن تحاورهم وتعاونهم ومعالجة قضاياهم معا، هو ربح لهم جميعا، وكف لأيدي المحتلين والمعتدين والإرهابيين، الذين تديرهم أميركا وإسرائيل”.