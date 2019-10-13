حمدان في ذكرى ١٣ تشرين: الزلمي الوحيد الذي حارب وقاتل ولم يتنازل وصادق وتفاهم بشرف هو ميشال عون

كتب أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى ١٣ تشرين:

منافقون كذابون بما فيهم جماعة جعجع وجنبلاط و قرنة شهوان ..

حرضوا و تآمروا وتزحفطوا عند "غازي كنعان" وارسلوا رسائل الاستعداد الكامل ليكونوا البديل..

الزلمي الوحيد الذي حارب وقاتل ولم يتنازل وصادق وتفاهم بشرف هو ميشال عون..

اقرأوا له ايها العابرون والتجار فعل الندامة..

اليوم بكل اعتزاز مع رئيسنا فخامة العماد ميشال عون وما يقوله عن١٣ تشرين الاول..

نحن معه هون مهما قالوا ..

السلام والرحمة على ارواح شهداء الجيش اللبناني ..