اعلان نتائج إنتخابات اعضاء المجلس الشرعي الأعلى في طرابلس والشمال

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وطنية - أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات اعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في طرابلس والشمال نتائج عملية الإقتراع وفرز الأصوات والتي بموجبها فاز 7 أعضاء في حين بلغ عدد المقترعين 137 ناخبا من أصل 146 يحق لهم الإقتراع.



وتبين بنتيجة عملية الفرز فوز 3 أعضاء من اللائحة المدعومة من الرئيس سعد الحريري تيار ا(لمستقبل) وهم: بلال بركة (67) صوتا، أسامة طراد (60) صوتا وفايز سيف (59) صوتا.

كما فاز من اللائحة المدعومة من الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد 3 أعضاء هم: عبد الإله ميقاتي (76) صوتا، أحمد امين (60) صوتا وأمير رعد (53) صوتا.

كما فاز المرشح المستقل ربيع دندشي ب (54) صوتا.