توقيف خاطفي داني التن

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات، في محلة تل الأبيض- بعلبك، المدعوين (م.ط) و (غ.د)، لإقدامهما بتاريخ 10 / 10 /2019 على خطف المواطن داني التن، أثناء قيادته سيارته نوع جيب شيفروليه في محلة البساتين، والتعرض له بالضرب وتركه على طريق عام بلدة بوداي، وسلبه سيارته بعد انتحالهما صفة أمنية.



بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



يذكر، أنّ مجهولين أقدموا مساء الخميس الفائت، على محاولة قتل التن (23 عامًا)، حيث قاموا بضربه على رأسه بكعبِ المسدس حيث فقد وعيه، ورموه على حافة الطريق وفروا بسيارته الى جهة مجهولة.