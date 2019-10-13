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أسود: ‏عزيزي الدكتور جعجع ما قلته عن تعيينات تلفزيون لبنان غير صحيح

13
OCTOBER
2019
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غرد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب زياد اسود على حسابه عبر تويتر، قائلا: "‏عزيزي الدكتور جعجع ما قلته عن تعيينات تلفزيون لبنان غير صحيح، فالسيدة داليا داغر لم تخضع إلى آلية او أي امتحان، ولم تقابل أحدا ولم يطلب منها أي ورقة أو صورة عن شهادتها، كما تسوقون عن خطأ أو تجني مفضوح او تشويه لصورة إعلامية لا تحتاج إلى شهادة من لا يملكها، ووزيركم يعرف هذا".

وأضاف أسود: "واخيرا عزيزي الدكتور جعجع الفت نظركم الى انه لو كانت الآلية موجودة او معتمدة لما كنتم تقدتم باقتراح قانون مؤخرا لانتاج تصور لآلية والا ما الداعي لهذا الاقتراح. نتمنى لكم عودة سالمة لان البوصلة الحقيقة الجدية هي العمل لاخراج المسيحيين من قعر البئر الذي وصلوا اليه منذ ١٣ تشرين".

 وكان جعجع قد لفت خلال العشاء الذي اقيم على شرفه في تورنتو بكندا الى أن السيّدة داليا داغر تقدّمت مع الـ145 مرشح الآخرين للفحوص الخطيّة سابقاً وقد نجح من المرشحين 18 مرشحاً فقط حيث خضعوا لإمتحان شفهي أشرفت عليه لجنة من رئيسة مجلس الخدمة المدنيّة، وزيرة شؤون التنمية الإداريّة ووزير الإعلام وخلصت اللجنة إلى 3 أسماء تم إرسالها إلى مجلس الوزراء حيث تم توقيف التعيين والسيّدة داليا داغر لم تكن من ضمن الأسماء الموصى بها".

وقال جعجع انهم "نيّموا القضيّة حتى اليومين السابقين حيث بدأ يظهر في الإعلام ان السيدة داليا داغر مطروحة من جديدة لمنصب رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان، كيف تريدون أن يكون هناك ثقة بحكومة مماثلة وكيف تريدون أن يكون هناك ثقة بدولة مماثلة؟". 

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