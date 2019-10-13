توقيف مروج مخدرات في عين الرمانة ... وهذا ما ضبط بحوزته

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أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة في بيان أن "معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام شخص بترويج المخدرات".



واشارت الى أن "بتاريخ 5/10/2019 في محلة عين الرمانة، ونتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، تمكن هذا المكتب بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المشتبه به، وهو: أ. م. (مواليد عام 1990، لبناني) حيث ضبط بحوزته بعد تفتيش منزله بالإستعانة بالكلاب البوليسية: 6،05كلغ من حشيشة الكيف، 170غ من مادة الماريجوانا 51 غ من مادة الكوكايين، 205غ من مادة السالفيا، 130 حبة ترامادول، 8 حبوب مختلفة من نوع اكستازي، وميزان حساس إلكتروني".



واضاف:"التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".