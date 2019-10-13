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الحرارة فوق معدلاتها.. وتحذير من اندلاع حرائق

13
OCTOBER
2019
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا، بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا. تنخفض نسبة الرطوبة والتي تعود لترتفع اعتبارا من المساء. (نحذر من خطر اندلاع الحرائق). وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر ودافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى حار نسبيا اعتبارا من اليوم الاحد.

- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية لشهر تشرين الأول، كما تنشط الرياح مساء خاصة شمال البلاد. الإثنين: غائم جزئيً الى غائم أحيان،ً بسحب متوسطة ومرتف،عة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا. تنخفض نسبة الرطوبة والتي تعود لترتفع اعتبارا من المساء. (نحذر من خطر اندلاع الحرائق). الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا، بسحب متوسطة ومرتفعة، مع انخفاض بدرجات الحرارة، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. يتوقع تساقط امطارخفيفة محلية فترة بعد الظهر. كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 36 درجة. فوق الجبال من 18 الى 32 درجة. في الداخل من 16 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا، شرقية ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س، وتصل الى 50 كلم/س شمال البلاد.

- الانقشاع: جيد إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 % و 75%.

- حال البحر: منخفض الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 27°م.

- الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,42 ساعة غروب الشمس: 06,08.

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