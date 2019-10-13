صباح ١٤ تشرين ١٩٩٠ - علي شعيب

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ابن التسع سنوات يسترق السمع باذنتين مشدودتين للأخبار الإذاعية الآتية من وراء جبل المكمل عنإنهاء حالة رئيس الحكومة العسكرية قائد الجيش العماد ميشال عون. صراخ عصبي يدّوي من كاراجبيت جيرانه، إنه الجار أبو جاد يَنهرْ إبنه لخفض موسيقى سيارته المرسيدس الكحلية اللون. الموسيقى ماهي الا أغنية حماسية للجنرال الخاسر لجولة في معركة الحق. بعيون حزينة وحاقدة ينظر الي دانيالوكأنه يلقي اللوم علي. هو لا يعرف مكنونات رفيقه في كرة القدم الذي إنشدّ الى الجنرال المتمرد منخلال سماع صوته الهادر وصوره الصغيرة المخبأة في بيت جاره. تمر الايام، الأخبار شبه مقطوعة لذاكالولد البعيد عن الحدث. شيئا فشيئا تتوضّح الصورة وينجلي غبار المعركة، الجنرال المتمرد لاجئ فيالسفارة الفرنسية وبعدها ابعاد قسري عن بلده الحبيب.

هي استرجاع لصور متقطعة لمحطات وأحداث في مخيلة الشاب الثلاثيني الآن لما عاشه في ذلك الزمنالرديء. زمن اجتمعت دول اقليمية وبعض القوى الانتهازية لإنهاء جنرال متمرد لا يمكن تطويعه. معركةغير متكافئة بموافقة عالمية ادت الى استشهاد نخبة من أبطال الجيش اللبناني. سقطوا بخضم لعبةقذرة تداخلت فيها سياسة الزواريب الداخلية الضيقة مع مصالح الدول. ستظل أرواحهم الطاهرة تطاردأمراء الحرب الذين تخلّوا عن سيادة بلدهم للغريب. أوننسى مساندة وتغطية مدافعهم للغازي. أوننسىموافقتهم و تغطيتهم لاتفاق دستور إتضح أنه استباح تراب الوطن للغرباء وضرب بنية الجمهورية. أوننسى حصارهم للجيش اللبناني في ثكناته. أوننسى جائزة ترضيتهم الشحيحة من خلال اعطائهموزيرين هامشيين في أول حكومة معينة بعد المعركة.

معركة ١٣ تشرين ما هي الا معركة الحق ضد الباطل، معركة منطق الدولة ضد أمراء الطوائف، معركةالاستقلال ضد الاحتلال، معركة الحرية ضد القمعية، معركة الشرف ضد الذل، معركة الوفاء للترابوالأرزة والفن والعلم... خاضوها بشرف وخسروها بشرف... دماء شهداؤنا لسوف تظل تُزكي أرض الأرزْ. أرادوها نهاية وطن، نهاية الحلم الذي نعيش لأجله فكانت بداية ثورة، فِكرْ، وآمال تظلل حياتنا الى يومالدين. انها بداية لمشروع وطن نهائي لكل ابنائه، وطن سيّد حر مستقل.

ها هم أمراء الطوائف لغاية الآن الذين كان لهم الموقف الخائن آنذاك لمّا يزلوا يعيثون في الوطن سرقةوفساد. لم ولن يتّعظوا بأن ميشال عون لا تسحقه طبقات من الطائرات الغربية المختلفة في سماء وطنهولا تكسره موجات حقد طائفية داخلية نتنة.

نحن اليوم نجدّد لك العهد يا صاحب العهد، بأننا على درب الجلجلة، دربك، ماضون ... لن نييأس، لننستكين، لن يغمض لنا جفن حتى نعبر بهذا الوطن الى بر الأمان مع الشركاء الشرفاء.

نحن يا ميشال عون، نقول لك لم تُرهبنا حربهم العسكرية ولا حربهم الاقتصادية، لا في الماضي ولا فيالمستقبل... نحن بك آمنّا بعد الله...

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، العزة والإباء لشعبنا.

عاش لبنان.

علي شعيب

أمين سر مركزي في التيار الوطني الحر - أفريقيا