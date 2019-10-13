مكتب الحريري: لبنان ملتزم بمقتضيات الإجماع العربي بشأن الأزمة السورية

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري البيان الآتي:

"تعقيباً على ردود الفعل التي تلت موقف لبنان في اجتماع جامعة الدول الدول العربية من المهم تأكيد الآتي:

١- التزام لبنان مقتضيات الاجماع العربي في ما يتعلق بالازمة السورية وآخرها البيان الذي صدر عن الاجتماع الاخير في القاهرة.

٢- إن البيان الوزاري للحكومة لم يقارب مسألة عودة سوريا الى الجامعة العربية، وهو كرر التأكيد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون العربية.

٣- ان موقف الحكومة من التطورات العسكرية الاخيرة على الحدود التركية - السورية يعبر عنه البيان الصادر عن وزارة الخارجية وليس اي مواقف اخرى".