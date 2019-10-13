آلان عون من بعبدا: لا تبنى الأوطان بالصدفة بل بالجهد والصبر والمثابرة ونحن فريق لم يصل الى شيء بسهولة بل بالنضال الدائم

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أشار النائب آلان عون في حفل رفع الستارة عن نصب شهداء ١٣ ت١ في بعبدا أن الأوطان لا تبنى بالصدفة بل بالجهد والصبر والمثابرة ونحن فريق لم يصل الى شيء بسهولة لا أيام الحرب ولا أيام السلم بل بالنضال الدائم.

وقال إذا كان الوطن يبنى بسواعد أبنائه في الأيام العادية إنما هو يصمد بتضحيات شهدائه في الأيام الصعبة، وبعبدا كانت في صلب تلك التضحيات من خلال العسكريين الذين سقطوا فيها في ١٣ ت١، والشهيد داني شمعون وعائلته الذين إغتيلوا فيها وإستمرّت الشهادة بسقوط الشهيد اللواء فرنسوا الحاج على أرضها.



وأضاف: وكي لا تذهب شهادتهم سدى، علينا أن نبني وطناً يستحق تلك التضحية وهو وطن المساواة والعدالة والمؤسسات والنزاهة.

ولفت إلى أن الأوطان لا تبنى بالصدفة بل بالجهد والصبر والمثابرة ونحن فريق لم يصل الى شيء بسهولة لا أيام الحرب ولا أيام السلم بل بالنضال الدائم.



وأكدّ على أن "مسيرتنا مستمرة ولن توقفها حملة من هنا وتطاول من هناك، ولا شيء يوقف شعب لديه العزيمة والإرادة في مواجهة هذه الأزمة التي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة."



وتابع: العبرة الأولى من ذكرى ١٣ ت١ هي أنه رغم الخسارة المرحلية، الا أننا لم نيأس وثابرنا وناضلنا وما مشهدية ٣١ ت١ ٢٠١٦ مقارنة ب١٤ ت١ ١٩٩٠ الا دليل على قوة العزيمة والصمود في إجتراح العجائب.



وختم بالقول: الكلّ مدعو غداً للقاء في الحدت، بلدة الشهداء لإحياء ذكرى ١٣ت١ ولإعادة تأكيد الإلتزام بمسيرتنا الوطنية.