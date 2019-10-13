الفنانة نجوى كرم تحيي سهرة اليوم الاول من مهرجان الجميزة

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افتتح النائب نقولا صحناوي ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب النسخة الأولى من مهرجان الجميزة، الذي أحيت ليلته الأولى الفنانة نجوى كرم بباقة متنوعة من أجمل أغانيها، ونظمته جمعية YES، بالشراكة مع بلدية بيروت، وبمشاركة مؤسسة منى بسترس وجمعية إنماء الجميزة، ورابطة خريجي مدرسة القلب الاقدس.

وبعد الاحتفال، جال صحناوي وشبيب وكرم في شوارع الجميزة ومار مخايل، حيث تجمع العديد من محبي الفنانة كرم، وصدحت أصواتهم مرددين أغانيها.

واجمع الكل على أن هذه الاحتفالات تعيد الحياة الى الجميزة وبيروت وتزرع فسحة من الأمل والفرح، في ظل أوضاع صعبة، ويأتي المهرجان الذي يمتد على يومين في إطار تفعيل الحركة الاقتصادية في شارع الجميزة.