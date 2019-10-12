منعاً لأي عمليات استغلال... جولات مراقبة لوزارة الاقتصاد على الافران والمخابز وتنظيم محاضر ضبط

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صونا لحقوق المستهلك ومنعا لاي عمليات استغلال من البعض لأزمة الدولار في الاسواق ،قامت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بجولات مراقبة للافران والمخابز في مختلف المناطق اللبنانية اليوم وبلغت حصيلة الافران وفروعها التي تمت زيارتها ٥٥ فرنا للتاكد من الالتزام بالسعر والوزن الرسميين للخبز العربي كما من عدم وجود احتكار للمادة اضافة الى التقيد بشروط السلامة الغذائية. وقد تم تنظيم ٥ محاضر ضبط بافران للتلاعب باوزان ربطة الخبز العربي .

تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على استمرارها في اداء مهامها ومراقبتها للاسواق خلال وخارج الدوام الرسمي لضبط المخالفات وتدعو التجار للالتزام بالنصوص القانونية النافذة وتذكر المستهلكين بضرورة الابلاغ عن الشكاوى عبر الاتصال على الخط الساخن ١٧٣٩ او عبر التطبيق الالكتروني على الهواتف الذكية consumer protection lebanon .