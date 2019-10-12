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مقدمة أخبار ال OTV : المعركة طويلة والحرب مستمرة..لا غالب ولا مغلوب !

12
OCTOBER
2019
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اسبوع التطورات والمفاجآت والشائعات بامتياز . التطورات تبدأ من شمال شرق سوريا والغزو التركي لمناطق الاكراد بساعة تخلي اميركية وضوء اخضر روسي ورفض سوري وترقب ايراني . الاكراد الذين ناموا على احلام الدعم الاميركي استفاقوا على كابوس وواقع التخلي من دون انذار عنهم . يقفون اليوم وحيدين في وجه عدوهم التاريخي التركي مجردين من اي دعم خارجي او تعاطف عربي او سند اوروبي عدا الكلامي والعاطفي والوجداني . يفترض بالعملية التركية ان تكون لانهاء الاكراد والقضاء على حلم الدولة او الكانتون او الشريط الحدودي الكردي فتحولت الى احياء عظام داعش وهي رميم . اشارة غير عابرة مررها الاكراد وتلقفها الاميركيون والاوروبيون اليوم عندما اعلنت قسد انها لم تعد مسؤولة او قادرة على التحكم بالسجون التي تضم معتقلي داعش . وتركيا تلوح بالنازحين السوريين وتدفع بهم الى مناطق القتال والنزال وتهاجم القرى والبلدات المسيحية دون اعتبار او رادع فضلا عن القصف الشرس الذي يطال مسلمين ومسيحيين واكرادا على حد سواء في المناطق التي يسيطر عليها الاكراد . اليوم حرب على الاكراد وغدا حرب انهاء وانتهاء من غيتو ادلب والنصرة على يد روسيا وسوريا . واحدة مقابل واحدة . ترامب فجأة وبعد 18 عاما على 11 ايلول وما تلاها من حروب مدمرة وتحطيم مجتمعات وابادة مجموعات ودك اسس دول , يأتي ليقول انه مّل الحروب السخيفة التي شنتها بلاده . هذه الحروب التي تسببت بتقوية طالبان ونشوء داعش وقتل مليون عراقي وتهجير 8 ملايين سوري وابادة نصف مليون يمني وضرب مصر وزعزعة لؤلؤة المتوسط تونس وحصار ايران وانهاك لبنان . هذه الحروب التي قضت على العالم القديم ولم تنتج النظام الجديد تتكفل اليوم تركيا بمتابعتها بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن واشنطن وبغض طرف واضح وفاضح من موسكو . ترامب يقلب الصفحة ويطوي الكتاب . يتخلى عن اكراد سوريا بعدما تخلى عن اكراد العراق , يتركهم لذئب تركيا واسد سوريا . بين مخالب اردوغان وانياب الاسد . ومن التطورات الى المفاجآت : باكستان التي دعمت العملية التركية وايدت اردوغان في موقف غير مسبوق نظرا لعلاقتها المتوترة مع تركيا كرمى لعيون حليفتها الرياض , تبين ان رئيس وزرائها عمران خان يحضر لمفاجأة تتمثل بوساطة تقوم بها بلاده بين طهران والرياض وايضا هذه المرة بمباركة اميركية ما يعني ان ما عجز ماكرون والمجموعة الاوروبية عن تحقيقه , فد , قد تنجح به اسلام اباد الحائزة على ثقة الرياض وواشنطن والمستحوذة كأول بلد اسلامي على قنبلة نووية ومن دون اي اعتراض من تل ابيب او واشنطن او الرياض او اوروبا . عمران خان غدا يلتقي السيد الخامنئي والرئيس روحاني على وقع العقوبات الاميركية والضربات التركية والتراجعات الاوروبية واعادة الحسابات السعودية . اما الشائعات في الداخل اللبناني فتبقى وكالة حصرية وحكرية لبعض اصحاب الصوت العالي والصيت الواطي . اصحاب الفحيح والوجه القبيح من تجار وعهّار . فجار الاحتكار , سماسرة الدولار وطاويط الليل وقبابيط النهار . البلد مليء ماليا ومكتفي حياتيا ومحتاط معيشيا . كل شيء موجود لكن بجهودهم مفقود . يستعجلون الانهيار , يضيقون الحصار ويكذبون لكنهم الى الهاوية المحفوظة للاشرار سائرون . ساعة بنزين وساعة دواء وساعة خبز وساعة دولار وكل يوم اكاذيب واخبار . هم انفسهم حماة معبد الفساد وحراس هيكل العتمة وكهانة المجامع السرية واعضاء سنهادريم المخططات التدميرية . وكلاء لاسيادهم , عملاء لمشغليهم اذلاء جبناء دائما . المعركة طويلة والحرب مستمرة وهذه المرة لن تنتهي كما التقليد اللبناني لا غالب ولا مغلوب . هذه المرة الشرفاء غالبون والخبثاء مغلوبون ..ومن يعش ير

 

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