"ولعت" إبتداءً من نهار الإثنين!

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يستمر الطقس المستقر والحار قليلاً نهاراً اليوم بحيث تسجل الحرارة اقصاها ساحلا حوالي ٣٠ درجة فيما الأجواء قليلة السحب. كما يسيطر طقس حار مع ارتفاع بدرجات الحرار بدءًا من الغد لتشتد الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء وقد تلامس ٣٦ درجة في بعض المناطق الساحلية خصوصاً الشمالية.

ويترافق الطقس الحار مع بعض التقلبات الجوية المحلية والتي قد تؤدي إلى هطول أمطار رعدية محلية خصوصاً جبلاً وشرق البلاد.

- تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٣٠ درجة

فيما بقاعا تسجل بين ١١و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٥ درجة

٢- الرياح شمالية غربية ضعيفة

٣- الرطوبة ٧٥ ٪؜

٤- الضغط الجوّي ١٠١٤ hpa

٥- قليلة السحب

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

- تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الأحد: طقس مستقر وحار مع ارتفاع بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و ٣٤ درجة فيما الأجواء قليلة السحب.

الاثنين: طقس حار جداً مع ارتفاع اضافي حيث تسجل ساحلا بي ٢٦ و ٣٦ درجة فيما الأجواء غائمة جزئيا مع احتمال امطار رعدية محلية خصوصاً بعد الظهر لاسيما جبلا وفي المناطق الداخلية.