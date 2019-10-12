التّحضيرات في مراحلها النهائية... وهذا هو موعد حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2019 على LBCI وLDC

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ها هي قناة الـ LBCI اللبنانية الّتي لطالما تميّزت بتنظيمها الاحترافي وإبداعها على جميع المستويات، تضع لمساتها الأخيرة على تحضيرات الحدث المنتظر وتُعلن موعد تتويج ملكة جمال لبنان للعام 2019"، الّذي سيقام في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل على مسرح Biel – Beirut Parks في فرن الشباك.

والاستعدادات على قدمٍ وساقٍ بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية وشركة فانيلا برودكشن للمنتجة رولا سعد لتنظيم الحفل الذي سيُحييه ملك الرومانسية النجم وائل كفوري، والّذي ستقدّمه النجمة الإعلامية إيميه صيّاح.



فالجمهور اللبناني إذاً على موعدٍ مع أضخم حدثٍ جمالي في لبنان، للتعرّف على المشاركات الجميلات وعلى أعضاء لجنة التحكيم.



فمن هي الملكة الّتي ستسلّمها مايا رعيدي التاج ضمن سهرة فريدة من نوعها مليئة بالمحطّات الفنية المتنوّعة وغيرها من المفاجآت؟



تابعوا حفل تتويج ملكة جمال لبنان للعام 2019 يوم الأحد 3 تشرين الثاني على LBCI وLDC.