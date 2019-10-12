مبروك لأصحاب المحطات!!

A + A -

في كل أسبوع يفرض علينا أصحاب المحطات اضراباً مفتوحاً يؤدي الى حال من الهلع في المجتمع اللبناني. ونتهافت الى محطاتهم لنملأ سيارتنا بالوقود ليعودوا ويقرروا وقف الإضراب.

كل مرة حجة جديدة يقابلها وعد جديد من السلطة، لكن الثابت انهم يبيعون مخزونهم بشكلٍ سريع و يهولون على الناس والدولة و كأن هذا ما ينقص اللبناني مع كل المشاكل التي يواجهها.

مبروك لكم المبيعات القياسية و مبروك لكم التلاعب باعصاب الناس لكن الى متى ستتحكمون برقابنا ؟ لقد سئم المواطن منكم كفاكم تلاعباً بنا فليستفق ضميركم ولو لمرة واحدة فتتوقفوا عن ترهيبنا. لقد حصلتم على ما يكفيكم من مبيعات في الأسابيع الماضية اريحوا الناس من قرارتكم المفاجئة التي تتبدل كل ساعتين. لماذا لا تطرحون الحلول و تتحلون بالإيجابية لاراحة اللبنانيين؟ لماذا تصرون على السلبية و التلاعب بالمجتمع والاقتصاد؟

اننا ندرك دقة الوضع لكننا ندرك أيضاً أن أي إنهيار إقتصادي لن يرحم أحد وسينهار السقف على الجميع. فبدل دق طبول الانهيار دعونا نقرع طبول التقشف والشفافية، دعونا نفكر في الحلول البناءة، دعونا نتحد لحل المشاكل. فالأوطان لا تصنع الا إذا أراد الشعب صناعتها.

سلوم الدحداح