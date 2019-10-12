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أبو زيد : ذكرى 13 تشرين محفورة على جبين الوطن ولن ينالوا من هيبة وكرامة الرئيس االصامد

12
OCTOBER
2019
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غرّد النائب السابق أمل ابو زيد لمناسبة ذكرى 13 تشرين قائلاً " 13 تشرين ليس مجرّد ذكرى عابرة أو تاريخ يتكرّر... إنه فعل إيمان يتجدّد . إنه التزام بحرّية وسيادة واستقلال وطن. إنه بداية مسيرة نضال لبناء وطن.13 تشرين تاريخ أراده كثر يوم هزيمة ... لكننا أردناه يوم انتصار للبنان وللقضية اللبنانية".

واضاف ابو زيد "13 تشرين ذكرى محفورة في ضمير كل مناضل شريف  وعلى جبين الوطن  وشهداء جيشنا الابطال الذين رووا تراب الوطن عزة وكرامة وعنفواناً.والذكرى الوطنية تحمل هذا العام معانٍ متجددة.
فبعد الهجوم العسكري والسياسي الذي فشل في العام ١٩٩٠ في تحقيق اهدافه ضد الجنرال ميشال عون رئيس الحكومة العسكرية سيفشل الهجوم ذو الوجه الاقتصادي اليوم ولن يحقق الواهمون مآربهم في تحميل الجنرال عون رئيس الجمهورية مسؤولية الازمات الاقتصادية والمالية المتراكمة وسيسقط تحريضهم وتتحطّم آمالهم على ابواب قصر بعبدا ولن ينالوا من هيبة وكرامة الرئيس الصامد في وجه كل العواصف...
وان 13 تشرين لناظره قريب ".

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