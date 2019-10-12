فيديو "موجع" لطفلة داخل فصيلة درك جب جنين

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وصل صفحة وينيه الدولة فيديو صادم حصلت احداثه داخل فصيلة درك جب جنين.

فقد وقع ظهر يوم الامس شغب وصراخ سمعت اصدائه في المحلة تبين لاحقا انه خلاف على حضانة بين شرطي في قوى الامن الداخلي يدعى علي الغندور وزوجته حنين فارس على حضانة ابنتهما. وقد نقلت الزوجة ما حصل داخل الفصيلة من خلال كاميرة هاتفها والتي اظهر الصدمات النفسية التي يتعرض لها الاطفال خلال صراع الاهل على احقية حضانتهم من دون الاخذ بالاعتبار هذا الكم من “العقد” النفسية التي ممكن ان يتسببوا بها لطفلهم والتي سترافقهم بقية حياتهم..صح المثل القائل، الاباء يأكلون الحصرم والابناء يضرسون.