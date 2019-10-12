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أسرار الصحف ليوم السبت 12 تشرين الأول 2019

12
OCTOBER
2019
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الجمهورية

رفض مرجع غير مدني ضم عدد ممن كان يرغب بمرافقته في جولة خارجية وأبلغ المعنيين أنه طالما "لكل مقام مقال" فـ "لكل مهمة وفد".

علّق مسؤول كبير على ما يتردد عن قرب تلقي لبنان ودائع عربية فقال: معلوماتي الأكيدة أن كل الودائع المحكي عنها تشبه الوديعة القطرية الفارغة.

تراجعت مؤسستان كبيرتان عن قراريهما بإنهاء خدمات عدد من المستشارين بعد تدخلات سياسية واضطرتا الى إحياء خدمات مستشارين سابقين.


البناء

خفايا
قالت مصادر مصرفية إنّ الطريقة التي تجري فيها عملية التفاهمات حول استيراد المواد الأساسية بين مصرف لبنان والقطاعات المعنية من المحروقات والقمح والأدوية تبدو عرضة لأخذ وردّ عند التقنيين المعنيين في مصرف لبنان وممثلي القطاعات بلعبة لا ينتج عنها سوى العرقلة والمزيد من الأزمات وضرب المصداقية، وكأنّ هناك من يريد تفجير الشارع مجدّداً بجعل الأمور تبدو بلا حلول

كواليس
قالت مصادر عراقية إنّ مبادرة المرجعية بتشكيل لجنة حكماء تشرف على جدول زمني لتشريعات نيابية وقرارات حكومية وقضائية وضعت في عهدة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي استأذن المرجعية إجراء تعديل وزاري قبل البدء بالخطوات الأخرى، أملاً بأن يحقق إنفراجاً خدماتياً من خلال بعض التغييرات في الحقائب، ولاحظت المصادر تراجع السيد مقتدى الصدر ورئيس الحكومة السابق حيدر العبادي عن المطالبة بانتخابات مبكرة بإشراف أممي…


اللواء

غمز
لم تتوضح بعد خلفيات تأخير هيئات رقابية الإستجابة لطلب إيداع مرجعية رسمية بيانات وظيفية.

لغز
قرّر قيادي حزبي رفيع وضع يده على ملف مواجهة تداعيات الحصار الأميركي المالي والنقدي للبنان.

همس
فوجئت أوساط لبنانية بعدم صدور موقف رسمي من دولة كبرى، حول الهجوم التركي شمال سوريا!

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