عناوين الصحف ليوم السبت 12 تشرين الأول 2019

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الاخبار

البنزين والخبز: سلطة المحتكرين تمارس الإذلال

الجمهورية

السلطة تبتزّ المواطن

إنفجرت أزمة البنزين فانفرجت .. والسلطة لدمج الضرائب بالاصالحات

البناء

أزمة المحروقات انتهت... والأفران على الطريق... والموازنة خلال 10 أيام

الحريري يدرس مقترحات للعلاقة مع سورية في ملفي النازحين والترانزيت

اللواء

مَنْ يشتري الوقت في إدارة حقبة الحصار الأميركي!

الموازنة تُسابِق الإصلاحات والدولارات.. والبنزين عاد إلى المحطات

الديار

تركيا تدفع بـ 80 ألف جندي وتدمر جزءاً من قسد والجيش الكردي ينسحب و70 ألف نازح

أميركا وأوروبا ستفرضان عقوبات على انقرة وتركيا أظهرت عن اطماعها باحتلال اراض سورية

L'Orient-Le Jour

Grève des distributeurs de carburant : un accord définitivement trouvé ?

The Daily Star

Fuel crisis averted; govt seeks to wrap budget