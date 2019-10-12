بالصور - وفد من التيار الوطني الحر - منطقة اوروبا زار مدينة يوتوبوري في السويد

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ضمن خطة عمل التيار الوطني الحر - منطقة اوروبا، قام الدكتور سيلا فلفلي منسق التيار الوطني الحر في اوروبا والسيد رالف معكرون مساعد المنسق العام للانتشار لمنطقة اوروبا بزيارة مدينة يوتوبوري في السويد.

وقام وفد من هيئة البلد ممثلا بالمنسق طوني نصر وأمين السر ميلاد أمين و منسق هيئة المدينة جوزف علوان بزيارة معمل لتدوير النفايات وجالوا على القسم المختص بفرز المعادن حسب احدث التقنيات العالمية بهدف نقل الخبرات الى لبنان.

وبعد زيارة اهم المتاحف البحرية الذي يحوي اهم المدمرات والغواصات في تاريخ السويد، اجتمع الوفد في لقاء جامع مع هيئة يوتوبوري للاستماع الى مجريات العمل وبحث سبل زيادة الإنتاجية وخلق الدينامكية المطلوبة.

وشدد الوفد الزائر على أهمية انتشار هيئات التيار في السويد وفي منطقة إسكندنافيا، والعمل على التواصل الفعال مع اللبنانين ونشر المشاريع ذو الطابع الاجتماعي وتسهيل عمل العناصر الشابة. وكان عرض لكيفية قياس الإنتاجية حسب مؤشرات الاداء الأساسية.

وبعد نقاش وتبادل وجهات نظر وعرض للمشاريع قدم نائب رئيس هيئة السويد ناجي الضهر دروع تكريمية للزائرين وحمل الوفد درع تكريمي لمنسق عام الانتشار الدكتور مارك زبال.

وتلا اللقاء عشاء على شرف الوفد.

وبعد ذلك توجه الوفد الى ستوكهولم للتحضير للقداس الذي سيقام يوم السبت ١٢ تشرين الاول الساعة ٣ بعد الظهر في كنيسة مار مارون ساترا بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين.