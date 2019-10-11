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المكتب الاعلامي لجمالي: بطاقات تسهيل المهمة الممنوحة ل 5 اشخاص تستخدم سياراتهم في تنقلاتها سحبت منعا لأي التباس

11
OCTOBER
2019
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صدر عن المكتب الاعلامي للنائبة ديما جمالي البيان الآتي: "يتم التداول منذ بعد ظهر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة بطاقة ممنوحة من النائب الدكتورة ديما جمالي الى احد المقربين منها تحت عنوان "طلب تسهيل مهمة" مع تفسيرات وتحليلات عدة حول البطاقة وكيفية منحها وما شابه. لذا، يهم المكتب الاعلامي للنائبة جمالي ان يوضح ما يلي:

- ان عدد البطاقات الممنوحة من النائب جمالي هو فقط خمس بطاقات لاشخاص تستخدم سياراتهم في تنقلاتها الخاصة في بيروت وطرابلس ووقفوا الى جانبها ولا يزالوا في نشاطها الاجتماعي والسياسي.
- ان البطاقة التي يتم تناقل صورها على وسائل التواصل الاجتماعي هي واحدة فقط مع تمويه الوجه والمعلومات من قبل من عمد على تسريبها وبالتالي فان الحديث عن اعداد بطاقات امر يجافي الحقيقة والواقع.
- ان هذه البطاقة منحت دون اي مقابل مادي وانما من منطلق الخدمات المعنوية وهذا ما دأب على فعله اكثر من نائب حالي وسابق لتسهيل انتقال السيارات التي يستخدمها لاسباب أمنية.
- ان هذه البطاقة لا تخالف اي نظام او قانون وليست سوى بطاقة تعريف لا يوجد على متنها اي نص يشرع اي مخالفة او يمنح اي استثناء.
وعليه، يأمل المكتب الاعلامي للنائب جمالي عدم تضخيم كل امر يتعلق بها لغايات معروفة منذ انتخابها واعادة انتخابها ويعلن سحب البطاقات الخمس الممنوحة من قبلها منعا لاي التباس او تأويل".

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