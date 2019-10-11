لقاء السيّد نصرالله والوزير باسيل... إلى ماذا تطرّق؟

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التقى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله مساء أمس رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بحضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا وجرى البحث في التطورات الاقليمية والمحلية، بحسب ما أفادت العلاقات الإعلامية في حزب الله.



واستحوذت الأوضاع الداخلية على الحيز الأكبر من اللقاء المطوّل وتم الاتفاق على ضرورة تأمين الاستقرار الاقتصادي من خلال القيام بكل الاجراءات اللازمة لضبط الوضع الاقتصادي وتحسينه، وضرورة العمل على زيادة موارد الدولة وإصدار موازنة 2020 وفيها إصلاحات جذرية من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي والمالي ووجوب الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، كذلك وجوب تخفيض عجز ميزان المدفوعات وحل مشكلة النازحين.



وتوقّف اللقاء عند أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي الأمني وتفعيل العمل النيابي والحكومي كما تفعيل عمل مؤسسات الرقابة ومقاومة الفساد.