بيان صادر عن مجموعة مطاعم Frulatte: لم يقفل أي فرع أبوابه وسلسلة المطاعم تكمل عملها بشكل عادي

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بيان صادر عن مجموعة مطاعم Frulatte :

تعقيباً على اللائحة التي سربت منذ فترة حول المطاعم والمحال التي اقفلت أبوابها بسبب الاوضاع الاقتصادية والتي شملت إسم مطاعم Frulatte، يهم أصحاب مطاعم وفروع Frulatte التأكيد أن زج الاسم ضمن هذه اللائحة قد يكون خطأ غير مقصود او مقصود ولكن يقتضي التوضيح أن أي من فروع Frulatte في أي منطقة في لبنان لم يقفل أبوابه وسلسلة المطاعم تكمل عملها وخدمة زبائنها بشكل عادي.



واذ تستنكر ادارة المطاعم هذا التسريب تعتبره يؤذي اصحاب المصالح والاقتصاد اللبناني في وقت يجب خلاله الحفاظ على الصدق والمصداقية للعمل معاً على تخطي الازمة الاقتصادية.