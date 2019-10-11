نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للخليوي: سنقوم بكافة الاجراءات للدفاع عن الموظفين وبكافة الوسائل الذي يكفلها القانون

نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للخليوي في لبنان البيان التالي:

ان الاحاديث التي تناولت موظفي القطاع الخلوي عبر وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي، فيها الكثير من التجني ، اذ ان هؤلاء لم يبخلوا يوما في العمل الدؤوب لرفع ايرادات الخزينة ودعم باقي قطاعات الدولة واصبح يطلق عليه بترول لبنان .

انهم من خيرة ابناء الوطن مثقفون متعلمون قاموا بواجباتهم في احلك الظروف ويقومون بذلك بحرفية ودون منة من احد .

ان الموظفين عاصروا مختلف الانظمة الادارية لكنهم كانوا وما زالوا الثابت المنتج في هذا القطاع .

ان النقابة تهيب بالجميع انصاف اصحاب الحقوق وهي لن ترض بالمساس بحقوق الموظفين ولا بسمعتهم .

لذلك ستقوم النقابة بكافة الاجراءات للدفاع عن الموظفين وبكافة الوسائل الذي يكفلها القانون.

وان النقابة على استعداد دائم لمناقشة اي امر يتعلق بالموظفين ويمكن مراجعتها في اي وقت .