مفاجأة صادمة.. بهذه الطريقة دخل مناصرون لحزب سبعة الى مجلس النواب!

A + A -

صدر عن قيادة شرطة مجلس النواب بياناً اوضحت فيه ملابسات ما حصل في مبنى المجلس النيابي .



لقد سبق لطلاب واعلاميين متمرنين ان تقدموا من الامانة العامة لمجلس النواب للحصول على اذن لزيارة المجلس للاطلاع على مجريات العمل الاداري في المجلس، وجرياً على العادة تم اعطاء الموافقة المسبقة بالدخول. حيث فوجىء عناصر شرطة مجلس النواب المكلفين بحفظ الامن داخل المجلس بقيام بعض الافراد المندسين بين المجموعة الحائزة على الترخيص قيامهم بأعمال شغب واطلاق هتافات داخل القاعة العامة حيث تم توقيفهم واخراجهم من القاعة من قبل عناصر الشرطة وفور ابلاغ الأمر لدولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي بملابسات الحادث اعطى تعليماته لقيادة الشرطة الاكتفاء بالتنبيه واطلاق سراحهم فوراً .