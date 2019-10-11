"المونسينيور" في قبضة شعبة المعلومات

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اعلنت المديريـة العامة لقـوى الأمن الداخـلي ــ شعبـة العلاقات العامة في بيان لها انه وفي إطار ملاحقة المتورطين بالجرائم الجنائية الهامة، وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبعد توافر معلومات عن أحد الأشخاص يقوم بترويج المخدرات في محلة السهيلة – بلونة، وهو من الأشخاص الحذرين في تنقلاتهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد كامل هويته، ويدعى: ر . ر. (مواليد عام 1964، لبناني) ملقّب بـ "المونسينيور".



وتابع البيان:" بتاريخ 6/10/2019، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفه في محلة السهيلة - الطريق العام، أثناء قيامه بترويج المخدرات. وبتفتيشه ضُبط بحوزته /5/ "طبّات" من مادة باز الكوكايين زنتها الإجمالية حوالي /24/غ. و /50/ مظروفاً تحتوي على مادة الكوكايين زنتها حوالي /103/غ. و مبلغ /2758000/ ليرة لبنانية".



واشار البيان الى ان بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن ،كما اعترف بقيامه بالعديد من العمليات الاحتيالية عبر الاتصال بأشخاص ميسوري الحال ومؤسسات، وانتحال صفة رجل دين "المونسينيور طوبيا"، والطّلب منهم مبالغ مالية بذريعة مساعدة طفلة صغيرة مريضة، وبحاجة لإجراء عملية جراحية.