living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«صارت الحشيشة على الأبواب»

11
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لينا فخر الدين -


تسير أعمال اللجنة النيابيّة المُكلَّفة متابعة درس اقتراح القانون المتعلّق بزراعة القنّب للاستخدام الطبي، بـ«سرعة البرق». ويعرف المعنيون أنّها «دجاجةٌ تبيض ذهباً» في زمن الشحّ والبحث عن إيرادات للدّولة العاجزة.


«صارت الحشيشة على الأبواب».. هكذا يمكن اختصار أحوال «لجنة تشريع القنّب» التي عقدت أمس اجتماعها ما قبل الأخير في مجلس النوّاب، حيث تابعت القراءة الأخيرة لاقتراح القانون.

 

ومن المتوقّع أنّ تعقد اللّجنة اجتماعها الأخير الاثنين المقبل لوضع اللمسات الأخيرة قبل إحالة الاقتراح إلى اللّجان النيابيّة المشتركة، ومنها إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الذي سيحيله بدوره إلى الهيئة العامّة لإقراره، وفق ما يشير رئيس اللّجنة النائب ياسين جابر لـ«الجمهوريّة»، مُرجّحاً إقراره في تشرين الثاني المقبل.

 

إذاً، دخول القانون حيّز التنفيذ صار قاب قوسين أو أدنى بعد أن مزج أعضاء اللجنة اقتراحات القوانين المقدّمة من أكثر من طرف كـ«التنمية والتحرير» و«لبنان القوي» و«الجمهوريّة القويّة»، ليكون اقتراح الأخيرة هو الأكثر اعتماداً مع تعديلات أُدخلت عليه، والتي كان أبرزها عدم اشراك القطاع الخاص بإدارة قطاع زراعة القنب، والتزام بند اقتراح «التنمية والتّحرير» أن يكون القطاع بإدارة القطاع العام.

 

وحصلت «الجمهوريّة» على أبرز ما جاء في هذا الاقتراح الذي يُمكن إدخال المزيد من التّعديلات عليه قبل إقراره. واتفّق الأعضاء على أن تكون رئاسة مجلس الوزراء هي السّلطة المعنيّة (وتم رفض أن تكون وزارة الصحة بحسب اقتراح «لبنان القوي»، أو وزارة الزراعة بحسب اقتراح «التنمية والتحرير»، على أن يُعيِّن مجلس الوزراء أعضاء الهيئة النّاظمة المعنيّة بإعطاء التّراخيص.

 

ويقسّم الاقتراح التراخيص الممنوحة إلى أكثر من قسم: ومنها المصانع الصناعيّة ومصانع الأدوية التي اشترط الاقتراح على الراغبين في العمل في هذا القطاع أن يكونوا عاملين منذ أكثر من 10 سنوات، إلّا أنّ شروط التّراخيص الممنوحة للمزارعين قد تفتح باب الاعتراض، إذ انّ الاقتراح اشترط على المزارع أن تكون لديه أرض مسجّلة باسمه في الدوائر العقاريّة، مع تحديد مساحة الأرض المزروعة (أي يمكن منعه من زراعة مساحة أرضه بكاملها).

 

كما يُعيِّن مجلس الوزراء لجنة مكوّنة من سلطة تقريريّة وأخرى تنفيذيّة. الأولى هي لإدارة القطاع مؤلّفة من أعضاء الوزارات والأجهزة المعنيّة: الدّاخليّة، الصحّة، الصناعة، العدل، بالإضافة إلى اختصاصيين. أمّا السّلطة الثانية فستكون مهمتها الكشف الميداني، لذلك سيكون غالبيّة أعضائها من الأمنيين الذين تختارهم وزارة الدّاخليّة.

 

أمّا مواد اقتراح القوانين الأخرى، فهي تنظيميّة. ومنها أن تفرض الدّولة على المصانع العاملة نسبة 0.5 بالمئة من أرباحها تكون مُخصّصة لحملات توعويّة للحدّ من آفة المخدرات، ونسبة 2 إلى 5% تذهب إلى الجمعيّات الأهليّة التي تُعنى بمساعدة المدمنين.

 

«ثورة في الطب»

في المقابل، يتخوّف البعض من أن «يفلت الملق» وتتحوّل النبتة الطبيّة إلى ازدياد في زرع الحشيشة بدلاً من استبدالها، فيما يشير أعضاء في اللجنة إلى الجهد والتّعاون بين مختلف الأفرقاء السياسيين لصياغة قانون يوائم بين حيثيّة التّشريع والضوابط التي يجب مراعاتها حتّى يؤتي القانون النتيجة المرجوّة منه.

 

وبالنسبة لأعضاء اللّجنة الذين استمعوا إلى تقارير من أطبّاء أدلوا بدلوهم خلال اجتماعات اللجنة، فإنّ التّشريع سيؤدي إلى «ثورة في الطبّ المحلي»، إذ أنّ أحد التّقارير التي قدمت استشهد بتجربة مخبريّة على الحيوانات قام بها أطبّاء أجانب عام 2010، خلُصت إلى أنّ القنّب يقضي على سرطان الثدي.

 

كما استمع الأعضاء أمس إلى دراسة علميّة قدّمتها د. ميرنا صبرا من كلية الطب في «الجامعة اللبنانية»، أشارت إلى إمكانيّة قضاء القنّب على الخلايا السرطانيّة التي «تنتحر»، إذا اكُتشف المرض في بداياته.

 

كلّ ذلك، يزيد اقتناع أعضاء اللّجنة بما يفعلونه، كما يزيد حماستهم على إنهاء الاقتراح بأسرع وقت ممكن، خصوصاً أنّ البعض منهم يتحدّث عن رغبة شركات عالميّة بالاستثمار في هذه الصّناعة.

 

ويتحدّث هؤلاء عن أنّ المحصول اللبنانيّ هو من أفضل ما يمكن إنتاجه عالمياً، فيما فارق السّعر لمصلحة لبنان هو أكثر من النّصف (0.6$ لبنان مقابل 1.2$ في الخارج). هذا ليس كلاماً في الهواء، بحسب أعضاء اللّجنة، وإنّما مبني على دراسة أجراها مركز أبحاثٍ محلي بالتّعاون مع جهات خارجيّة بطريقة سريّة في البقاع.

 

 

 

 

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout