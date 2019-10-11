عناوين الصحف ليوم الجمعة 11 تشرين الأول 2019

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الاخبار

سجال في مجلس الوزراء بشأن التواصل الرسمي مع سوريا: السلطة تهدّد الرغيف

الجمهورية

لبنان يدخل مرحلة اإلنكماش

السلطة تحاول التقاط أنفاسها ... والموازنة تفقدها توازنها

البناء

عون وبرّي الموازنة أولاً... والقوات والاشتراكي يعترضان على إدانة تركيا والانفتاح على سورية

قسد تهرب من المواجهة... والأميركيون يحزمون حقائبهم... والمقداد: أردوغان قاتل وكذّاب

واشنطن بين الهروب من أرامكو ـ 2 ... والخوف من عودة داعش ـ 2 ... وأوروبا ترتبك

اللواء

دعوة عونية للتفاوض رسمياً مع سوريا لمعالجة الإقتصاد!

إتجاه لإلغاء 5000 وظيفة.. وزيادة الحسومات التقاعدية وتعرفة الكهرباء

الديار

تركيا تقوم بتطهير عرقي ضد الاكراد وتدفع داعش للحرب ضدهم

العالم يدين تركيا وروسيا على شبه حياد والاكراد تصدوا بشراسة للجيش التركي

الطيران والمدفعية التركية تقصف القامشلي عاصمة الاكراد وتوقع خسائر بهم

L'Orient-Le Jour

À la frontière syro-turque, les Kurdes contraints de fuir

The Daily Star

Civilians flee as Syria Kurds battle Turkey