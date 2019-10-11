أسرار الصحف ليوم الجمعة 11 تشرين الأول 2019

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الاخبار

شقير يطلب 200 ألف دولار من «ألفا» و«تاتش» و«أوجيرو»

فيما تبحث لجنة الاتصالات النيابية أسباب ارتفاع الإنفاق في قطاع الاتصالات، مقابل تدني الإيرادات ويقترح نواب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتحديد مكامن الهدر والفساد في القطاع، وتتم دراسة موازنة تقشفية لاقتطاع المزيد من الحقوق للمواطنين، برز طلب وزير الاتصالات محمد شقير (الذي رفض تلبية دعوة المدعي العام المالي علي ابراهيم للاستماع إليه) من شركتَي الاتصالات «ألفا» و«تاتش» ومن هيئة أوجيرو دفع ما يُقارب الـ 200 ألف دولار (المبلغ سيُقسّم على الثلاثة)، لقاء حصول الوزارة على جناح في المؤتمر العالمي للاتصالات الذي يُعقد سنوياً في برشلونة. أموال الخلوي لا تخضع لقانون الموازنة العامة أو لقوانين الرقابة، وبعد تعديل العقد أيام الوزير نقولا الصحناوي، حُصرت كامل النفقات بيد الوزير، ما يُشكّل «غطاء» لشقير لطلب هذا المبلغ من «أوجيرو» و«ألفا» و«تاتش»، لصرفه على حاجة غير أساسية. هي ليست المرّة الأولى التي يطلب فيها شقير تمويل الجناح في المؤتمر، فقد فعلها العام الماضي، وحينذاك رفضت «ألفا» دفع المبلغ، ومن المتوقع أن ترفض الطلب هذه السنة أيضاً.

تدخّل «أمنيّ» في انتخابات المنية

حصل عدد غير قليل من أفراد عائلة واحدة في مدينة المنية على بطاقات تسهيل مرور صادرة عن مديرية المخابرات في الجيش. وفيما جرى التداول بأن عدد البطاقات وصل إلى 40 بطاقة (اطلعت «الأخبار» على صور لعشر بطاقات)، أكّدت مصادر أمنية أن نائباً شمالياً من كتلة المستقبل أمّن هذه البطاقات في سبيل تأمين دعم أحد المرشحين المحتملين لرئاسة بلدية المنية. في المقابل، أبدت أطراف معنية بالشأن البلدي استغرابها من هذه الخطوة «غير المحسوبة» من الناحية الأمنية، والتي تطرح تساؤلات عن حيادية مديرية المخابرات في المعركة الانتخابية الطاحنة في المدينة الشمالية.



الجمهورية

قال مسؤول كبير إن أزمة الدولار التي خلقت أجواء مأزومة في البلد منذ فترة نصفها مفتعل ونصفها الثاني حقيقي.

إستغرب رئيس حزب سياسي طلب دعم مالي من دولة خليجية في حين إن بعض القوى الداخلية تهاجمها.

أبدى وزير إستياءه من عدم ضمه الى الوفد الذي ترأسه مرجع رسمي خلال إحدى زياراته الخارجية أخيرة.



البناء

قالت مصادر في شرق سورية إنّ الأميركيين باتوا يقيمون في داخل الحدود العراقية ويقومون بدوريات نحو المناطق السورية التي كانوا يتخذونها نقاط تمركز لهم، وأنهم اصطحبوا معهم قرابة المئة من سجناء داعش إلى قاعدة عين الأسد داخل العراق، بالإضافة إلى نقل معدات ثقيلة وغرف عمليات كانوا أقاموها في مناطق قريبة من الحدود التركية...



اللواء

همس

يتحدث عارفون عن 3 تيارات في الإدارة الأميركية تتباين مواقفها تجاه التدخل العسكري التركي شمال سوريا؟

غمز

بدأت وزارة خدماتية بتطبيق نظام الإجراءات بحق العاملين الأجانب، لا سيما السوريين منهم.

لغز

تبيّن ان مساعي قطب نيابي أسفرت عن لقاء رئاسي خاطف، جرى المبالغة في المواضيع التي بحثها.