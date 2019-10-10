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الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تحيي اليوم العالمي للفتاة " ما في حدود لأحلامِك"‎

10
OCTOBER
2019
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بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، وهو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في 11 تشرين الأول من كلّ عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات وتوفير المزيد من الفرص لهنّ لحياة أفضل وزيادة الوعي على عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في كلّ أنحاء العالم على أساس النوع الاجتماعي، تحيي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذه المناسبة من خلال حملة إعلانية بعنوان "ما في حدود لأحلامِك".

وتضيء الهيئة من خلال هذه الحملة على ضرورة احترام حقوق الفتيات ومنها حّقهّن في التعليم، وحمايتهن من العنف الأسري ومن التزويج المبكر ومن كلّ أشكال التمييز ضدّهن، بهدف إتاحة الفرص لكلّ فتاة لإثبات قدراتها واختيار مسار حياتها وتحقيق أحلامها من دون أي عوائق أو حواجز.

وانطلاقاً من شعار هذا العام الذي اعتمدته الأمم المتحدة، "قوة الفتاة بوصفها قوة عفوية وكاسحة" ومن قول الأمين العام للأمم المتحدة في هذه المناسبة " إننا بحاجة إلى دعم المساواة في الحقوق للفتيات وكذلك صوتهن وتأثيرهن في أسرنا ومجتمعاتنا ودولنا. فالفتيات يمكن أن يكن عناصر قوية للتغيير، وينبغي ألا يمنعهن شيء من المشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة"، تتوجّه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة إلى الأهل وإلى هيئات المجتمع وإلى المسؤولين والإداريين في القطاع العام، لدعوتهم إلى تحمّل المسؤولية في حماية ودعم طاقات فتياتنا وطفلاتنا، لبناء جيل واعد محصّن بالعلم والمعرفة والثقافة، ومجتمع متوازن وعادل ومتطوّر.

#InternationalGirlsDay2019 #RewriteHerStory #WithHer #DayofTheGirl

 

 

 

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