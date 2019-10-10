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ضبطت جمارك المطار، مساء اليوم، 65 هاتفا خلويا ماركة "أيفون pro 11"، مع شخص من الجنسية الكندية عند تفتيش حقائبه لدى وصوله إلى صالون البدل في المطار، قادما من فرانكفورت.

وتم ايداع المضبوطات لدى الجمارك إلى حين تسوية الوضع ودفع الغرامة والقيام بالإجراءات القانونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط هواتف من نوع "آيفون 11" في المطار، فمنذ إطلاقه رسميًا في 20 ايلول، تم ضبط اعداد كبيرة منه أثناء محاولة تهريبه الى لبنان.

وفي 21 أيلول الماضي أوقفت المسافرة اللبنانية الجنسية عبير ز. التي حاولت تهريب 47 جهاز ايفون 11 عبر صالون مطار رفيق الحريري الدولي، وتمت إحالتها موقوفة بجرم تبييض الأموال الذي تصل عقوبته إلى 7 سنوات سجن.