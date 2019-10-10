رئيس مجلس النواب: اتفقنا على دعوة لجنة الطوارئ في حال تأخر الحلول في موضوع الموازنة

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الرئيس عون استقبل الرئيس بري في قصر بعبدا وعرض معه الاوضاع المالية والتطورات في لبنان والمنطقة

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رئيس مجلس النواب: اتفقنا على دعوة لجنة الطوارئ التي اقرت في قصر بعبدا في حال تأخر الحلول في موضوع الموازنة والشؤون المالية عن الاسبوع المقبل

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة السادسة مساء اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والظروف التي يعيشها لبنان على الصعيدين الاقتصادي والمالي، وسبل الخروج من الازمة.

بعد اللقاء، تحدث الرئيس بري الى الصحافيين، فقال: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، وكانت الجلسة اكثر من جيدة، بل ممتازة، وتناولت كل المواضيع التي ندور في فلكها حالياً، وخاصة الموضوع النقدي والمالي ومسألة الموازنة وما يرتبط بها، اضافة الى ما يحصل في الجنوب والمنطقة وسبل المعالجة بأسرع وقت ممكن.

وكان هناك اتفاق- لم احصل على اذن من الرئيس عون للتحدث عنه ولكنني سأقوله- وهو انه اذا تأخرت الحلول عن الاسبوع المقبل في ما يتعلق بموضوع الموازنة والمال، فسندعو الى لجنة الطوارئ التي تم اقرارها في الاجتماع العام الذي عقد في بعبدا في 2 ايلول الفائت".

سئل: هل ستعقد جلسة مجلس النواب في 17 من الشهر الحالي؟

اجاب: نعم، ستعقد في موعدها.