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سيارة نموذجية في الجامعة الأنطونية لا مثيل لها في الشرق الأوسط وافريقيا

10
OCTOBER
2019
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احيت كلية الهندسة ومركز البحوث Ticket في الجامعة الأنطونية حفل “ keys to the Future” ، تم خلاله استلام سيارة نموذجية مخصصة للبحث والتطوير " Research and Development " من BMW GROUP لأول مرة في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، في حضور نائب رئيس قسم الخدمات اللوجستية في مجموعة BMW ديرك دريهر، والنائبين نيكولا صحناوي ونديم الجميّل ورئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال جلخ وعميد كلية الهندسة الدكتور شادي ابو جودة و مدير مركز الأبحاث Ticket بشارة البونا.

وتهدف الجامعة من خلال هذه الخطوة الى تمكين طلابها والباحثين من اجراء الأبحاث على هذه السيارة النموذجية وتطوير خبراتهم ومهاراتهم في مجال الهندسة.

الأب جلخ
وخلال الإحتفال اكد الاب جلخ وجود شراكة استراتيجية تجمع الجامعة الأنطونية بشركة BMW العالمية منذ سنوات، مشيراً الى ان هبة BMW M4 CS الأولى في الشرق الأوسط ليست سوى حلقة من حلقات هذه الشراكة، وهي دليل ثقة مجتمع الصناعة والإبتكار بالجامعة كمركز متقدم للبحث في مجال المعلوماتية والذكاء الإصطناعي.
ابو جودة
اما عميد الكلية الدكتور ابو جودة فأشار الى ان هذا الحدث هو ثمرة سنوات عديدة من الشراكة مع مجموعة BMW، وذلك نتيجة سلسلة نجاحات قد تحقّقت واحدة تلو الأخرى، لافتاً الى ان هذا المشروع يسهم في وضع لبنان على خريطة الشراكة مع هذه المؤسّسة العريقة، ما يساعد في بناء المزيد من العلاقات المهنية في المستقبل. واضاف كل الخطوات التي تقوم بها الجامعة تهدف الى ترسيخ شبابنا في أرضهم، وفي المقابل لجعل الخارج يعرف قدرة طلابنا ونجاحهم لا سيما في قطاع التكنولوجيا الذي لا يحتاج الا للإرادة الصلبة التي نستطيع من خلالها الوصول الى العالم كله.
دريهر
ولفت الدكتور دريهر بدوره الى ان التعاون مع الجامعة الأنطونية يشكل خطوة مهمة على الصعيد التكنولولجي ويعود بالمنفعة لطلاب الجامعة، مؤكداً انه من خلال هذا التعاون نضمن أن تجد كل من التقنيات المبتكرة الى جانب المتخرجين المؤهلين طريقهم إلى الأسواق المستقبلية.

 

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