المطران عبد الساتر استقبل المديرة العامة للتعاونيات والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمدير العام للإسكان

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استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر كلًّا من المديرة العامة للتعاونيات السيدة غلوريا أبي زيد، والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية السيدة لانا درغام، والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان السيد روني لحود. وعرض المدراء العامّون خلال اللقاء للتحديات التي تواجه قيامهم بمهامهم، وأعربوا عن ضرورة دخول الشباب المسيحي الى ملاك المؤسسات العامّة كشركاء أساسيين في الوطن.

ولفت لحود الى أنّ الدورة الاقتصادية تأثرت بشكل سلبي نتيجة عدم منح قروض الإسكان، فتمنّى المطران عبد الساتر على الدولة أن تلحظ في موازنة 2020 منحَ قروض ميسّرة لذوي الدخل المحدود، تسمح للمواطنين التملّك وتلبّي طموحات الشباب اللبناني.