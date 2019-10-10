سجال حاد بين ممثل النيابة العامة وبطرس حرب!

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شهدت جلسة استجواب رئيس تحرير جريدة "نداء الوطن " بشارة شربل سجالا بين ممثل النيابة العامة والمحامي بطرس حرب على خلفية إثارة حرب أن المقال هو ضد حزب الله وسلاحه فيما رد ممثل النيابة العامة بحدة طالبا من رئاسة المحكمة وقف حرب عن هذا الكلام وانه يرفض محاكمة أي حزب سياسي في هذه المحكمة.

وكان ممثل النيابة العامة قد قال :"للصحافي أن يقول أن الرئيس حليف لسوريا أو لإيران او لأي دولة أخرى،ولكن لماذا الانحياز لماذا لم يقل أن القصر الحكومي تابع لجهة ما. عليك أن لا تتجنى على رئيس الجمهورية والنيل منه لماذا الكيل بمكيالين.ونطالب تطبيق مواد الادعاء".