خاص - مارتين نجم كتيلي عن احتفال 13 تشرين: قداس الشهداء وحفل المنتسبين الجدد وكلمة مفصلية للوزير باسيل

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يحيي التيار الوطني الحرّ ذكرى 13 تشرين في احتفال مركزي بعنوان "ماض للغد" الساعة الخامسة مساء الاحد 13 تشرين الاول في ساحة الحدت.

وللاطلاع أكثر على تفاصيل الاحتفال كان لموقع tayyar.org حديث مع نائب رئيس التيار للشوؤن الادارية مارتين نجم كتيلي التي أكدت أن

التحضيرات لنشاط الاحد 13 تشرين انطلقت على عدّة مستويات، اولاً الموقع الجغرافي وهو ساحة الحدت كما بات معلوماً حيث التحضيرات قائمة لتأمين المنصة والاضاءة وكافة المستلزمات التقنية.

وثانياً تأمين المواقف لكافة الحضور لاستيعاب كافة السيارات والباصات والجدير بالذكر هنا أن النقل المؤمن من كافة الاقضية عبر باصات خاصة.

وأشارت كتيلي الى أن النقل مؤمن أيضاً من المواقف التي سيصل اليها المشاركون الى الساحة التي سيجتمعون بها للمشاركة في القداس والاحتفال.

النشاط عبارة عن قسمين بحسب كتيلي الاول هو الاحتفال بالقداس الالهي ووضع اكليل على النصب التذكاري للشهداء في ساحة الحدت، أما القسم الثاني هو عبارة عن لقاء تياري لاستقبال المنتسبين الجدد للتيار على اعتبار أن فكرة 13 تشرين أسست للتيار الوطني الحرّ عبر النضال المستمر حتى اليوم.

كذلك سيتم تكريم عدّة أشخاص من عوائل الشهداء والمنتسبين الجدد والمناضلين في التيار فضلاً عن تكريم الاقضية.

وأضافت: يتخلل الحفل كلمة منتظرة لرئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل وهي كلمة مفصلية بحجم الحدث ومستجدات الاونة الاخيرة على الساحة السياسية.

سيحتفل بالقداس الالهي في ساحة الحدت لمشاركة جميع الحضور.

ولفتت الى أن النشاط المركزي الذي سيقام الاحد سيسبقه نشاطات عدّة على الصعيد المحلي في الاقضية اللبنانية وعلى صعيد دول الانتشار في العالم.

ولان هذه الذكرى الوطنية الاليمة عزيزة على كل فرد في التيار ستقام صلاة واضاءة للشموع نهار السبت في مكان الاحتفال الذي سيقام الاحد.

وختمت نائب رئيس التيار للشوؤن الادارية لموقع tayyar.org : في ظل موجة الاشاعات والاساءات التي اجتاحت التيار الوطني الحر بشخص الوزير جبران باسيل والعهد بشخص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نهار الاحد سيكون تأكيد لمبادئ التيار التي تأسست وانطلقت في 13 تشرين ورد صريح لكل من تهجم على العهد عبر الحضور والمشاركة الكثيفة لكل من يؤمن بالعهد وبأسس التيار الوطني الحرّ.