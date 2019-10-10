وزير البيئة فادي جريصاتي: الفرز من المصدر أصبح قانونًا

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أكد وزير البيئة فادي جريصاتي في مؤتمر صحافي أن "الفرز من المصدر" بات قانونا، يتوجب على كل مواطن لبناني الالتزام به".



وأوضح جريصاتي أن "الفرز من المصدر أصبح قانونا وفقا لقانون 80 وتكرّس بمرسوم 5605/2019 مثل قانون السير"، معتبرا أن "من يستغل موضوع الفرز من المصدر لمهاجمة رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل أخطأ بالعنوان".



وأكد جريصاتي أن "لدينا معامل جاهزة للعمل، لذا أدعو الشعب اللبناني للبدء بالفرز من المصدر، فهو يخدم أولا وآخرا صحة وجيب كل مواطن لبناني".



وعن الانتقادات التي طالته إثر قوله إنه لا يتحدث مع من "لا يفرز نفاياته في منزله"، قال جريصاتي:"أشكر كل الذين تفاعلوا إيجابا أو سلبا مع كلامي، وجعلوا مسألة الفرز من المصدر حديث البلد"، واحترم كل من انتقدوا بطريقة مهذبة لأننا نؤمن بالنقد البناء".